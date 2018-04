Reembolsos do SRS

Como é possível ? Entreguei algumas despesas de saúde (ressonância magnética, consulta, e fisioterapia), fui ressarcida de tudo - excepto da fisioterapia. Contactei os serviços e qual não é o meu espanto, quando ouço do outro lado: “As despesas de fisioterapia só são reembolsadas 7 meses depois”. Pergunto: como é possível uma pessoa estar à espera 7 meses do reembolso de 300 euros? Quando terá de continuar o tratamento por muito mais tempo? Acho que esta situação deverá ser revista com maior celeridade, é impossível para a maioria das pessoas suportarem estes custos.

Leitor identificado