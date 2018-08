Reconhecer títulos

É com máximo prazer que vos escrevo, com a intenção de vos propor que, através do vosso Diário, amplamente conhecido não só em Portugal como noutras latitudes, pedir aos nossos governantes que reconheçam os títulos universitários, académicos dos nossos filhos e netos, que estão a chegar à Madeira e a outras partes do nosso querido Portugal, fugindo da Venezuela, pela situação actual.

Que os nossos governantes tenham um trato especial, reconhecendo os valores universitários aos nossos lusodescendentes, como alguns países da América: Peru, Argentina, Equador, Colômbia ou Brasil.

E aqui cabe mencionar o bem que nos fez a Venezuela, depois das guerras da Europa e das dificuldades. Venezuela esteve aberta à emigração europeia. Agora, vistas as circunstâncias, cabe-nos inverter a situação para assim demonstrarmos o agradecimento aos nossos compatriotas.