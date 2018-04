Real depende do Cristiano Ronaldo

Não foi há muitos dias, foi precisamente no passado dia 10 deste mês, que vim a este mesmo espaço, tecer alguns elogios, quando do “berby” madrileno, entre o Real Madrid CF de o Club Atlético de Madrid, a contar para a jornada 31 da Liga de Espanha, e cujo autor do golo do Real Madrid, aconteceu ao minuto 53, e quem foi o seu autor? Foi o sempre talentoso, genial e desequilibrador, o quíntuplo Bota de Ouro, e o mais consagrado jogador português de seu nome Cristiano Ronaldo. No entanto há muitos adeptos, que não gostam muito dele, quanto à opinião do autor destas linhas, ficará somente para ele, pois quem comenta terá que ser isento, mas sempre terei que me render, que ele faz a diferença, isso é uma pura realidade.

Mas o que me trouxe hoje, aqui a este espaço, é o mesmo do costume, possamos ou não gostar do CR7, mas a verdade é que ele é praticamente, como em plenas décadas de sessenta e setenta, em que os colegas de uma outra grande figura do futebol português de seu nome Eusébio, afirmavam que ele era “o abono de família”. Assim, estou convencido, que os colegas de CR7, decerto que dirão o mesmo. Ele é sem dúvida para além do salvador do Real Madrid, o abono de família daqueles craques, que representam o Real Madrid. Real Madrid Club de Fútbol, actual detentor da Liga dos Campeões, que na época transacta venceu o mesmo adversário de hoje, a Juventus Football Club (Itália), por 4-1, no Millennium Stadium, em Cardiff, País de Gales.

Jogo referente à 2.ª mão, dos quartos de final da Liga dos Campeões, realizada ontem no Estádio Santiago Bernabéu, em que o Real Madrid, depois de uma vitória na Arena: Juventus Stadium, folgada de 3-0, na 1.ª mão, parecia ter a eliminatória mais que arrumada, e pronto a seguir sem problemas de maior, rumo às meias-finais desta competição. Puro engano. O futebol tem destas coisas, e com extrema eficácia a equipa de Turim, chegou aos tão desejados 0-3, igualando a eliminatória. E, tudo parecia caminhar para um prolongamento. Mas, algo que surge no tempo de compensação, num lance dentro da área da Juventus, entre, Benatia e Lucas Vázquez, o árbitro inglês Michel Oliver, não teve dúvida em a apontar para a marca de pénalti (um pouco duvidoso, mas...). E, quem teve a responsabilidade da marcação do pénalti, o mesmo de sempre, Cristiano Ronaldo, que com a sua frieza e calma, apontou o golo que valeu a passagem do Real Madrid, em direcção às meias-finais, da competição maior a nível de clubes do velho continente.

Goste-se ou não de Cristiano Ronaldo, ele é sem dúvida “o abono de família” dos Merengues.