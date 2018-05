Rali Santa Cruz - Cultura?

Desculpem as palavras, que ninguém se ofenda, mas já vai sendo tempo de o povinho de Santa Cruz abrir os olhos e enxergar tamanha saloiada em toda a volta, sobretudo numa altura de aproximação de verão e de calor, época em que a MENTE humana passa a um estado mais líquido e pouco sólido. Ora, esta falta de solidez parece pactuar em Grande naquele meio ambiente, completamente descoordenado, surgindo estas palavras a propósito do Rali de Santa Cruz e da irresponsabilidade dos serviços camarários na respetiva tomada de justificação. Age-se irresponsavelmente, tratando-se o cidadão como “povinho”! Impressiona a representação samaritana, principalmente, numa ocasião em que, ao nosso lado, em Machico, decorrerá um evento de excelência, com idêntica reputação turística (Mercado Quinhentista) que, tendo nascido dentro de uma instituição educativa, julgo, contará com todos os apoios essenciais dos serviços camarários locais e turísticos da Região. Infelizmente, ficamos a conhecer que, em santa Cruz, não haverá o tradicional e famoso Rali, pela megalomania de quem o criou e ainda se vem explicar o incompreensível, a saber que tal não justifica o apoio camarário. Vergonha das vergonhas, porque isto está por demais!... Chegou-se a um tempo em que não se consegue suportar a parolice!... Portanto, no entender de quem governa a autarquia não se deve apostar na excelência, se tal exigir o “dinheiro do povo”, mas, afinal, o que se deve fazer com o dinheiro do cidadão em geral e a quem pertence o mesmo?!... Quem são esses grupos endiabrados a quem se recusa apoio devido à “excelência do projeto”?!... Claramente, há neste desgosto pelo” evento superior” uma infelicidade, injustificável quanto à distribuição dos bodos, dado a este a àquele, conforme a situaçãozita e o jeitinho, não tivéssemos tido conhecimento do gosto na redistribuição de comprimidos à custa do contribuinte geral, em parceria com entidades particulares... Mas, vir afirmar que tal acontecimento deixaria o” socorro da população completamente deficitário “comprova uma péssima administração. Entretanto, o pedido de desculpas torna-se verdadeiramente repugnante, como se a falência da Câmara não se devesse ao investimento público, antes ao Desporto, seja qual for a modalidade, inclusive, motivo de orgulho e de louvor. A resolução tomada torna-se uma novidade, num momento em que decorre a Festa da Cebola no Caniço, julgo que, igualmente, excelente e com merecidos apoios financeiros, mas, obviamente, com o devido respeito por todas as iniciativas, não há como um “bom cheiro a cebola e cada qual sabe porque se tira a uns e se multiplica a outros, enfim, os truques que levam a esbanjar o dinheiro público em ofertas de veneno para os particulares protegerem as ratazanas, com receio não se pudesse concretizar a Festa da Cebola e tudo, naturalmente, com o “ money” do contribuinte, isto, sem vos dar a conhecer os jeitinhos a outros particulares, sem concursos públicos... “ Mira, verdad, es incluso, falta de cultura, no se puede apreciar aquello que no se estima”, Verdad!?