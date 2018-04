As cartas do leitor são uma expressão de cidadania e é um dos frutos colhidos do 25 de abril, data comemorada recentemente. Mas há direitos dos cidadãos, mesmo codificados, que ainda não são cumpridos na prática. Comprei recentemente um pc asus na loja rádio popular (RP) que começou a dar problemas logo nos primeiros dias. Reportei-o, por duas vezes à loja que, com uma inflexibilidade que não julgava possível num estado de direito, descartou qualquer responsabilidade, limitando-se a assumir que enviava o produto para reparação na marca asus. mas o que diz o disposto no dl 84/2008, art.º6, ponto 1, é que, em caso de «coisa defeituosa», o cidadão consumidor pode exigir a sua reparação ou substituição. ora, eu exigi a substituição pois estava a comprar um produto novo (e não um usado no olx). a loja negou-me esse direito e o serviço de defesa do consumidor (SDC) disse-me que era preciso bom senso da minha parte pois as peças a serem reparadas até podiam por o pc a funcionar e acabava-se o problema. Perante esta situação, A minha resposta está onde comecei: ainda há muito caminho a percorrer para se realizar o 25 de abril, pois num país onde se aconselha o cidadão a vergar-se a lojas (como diz o povo: «com a faca e o queijo na mão») como a RP, o que fazer? O SDC, num verdadeiro estado democrático, deveria dizer à loja RP que o bom senso também lhe faz bem. Uma loja é mais digna pela forma como responde aos seus clientes quando as coisas falham e não quando tudo corre bem. Na RP puseram-me à frente rapazes e raparigas simpáticas, mas não houve um elemento da direcção que se apresentasse para argumentar a minha posição. É democracia a mais para pessoas assim. Seria interessante saber se este tipo de lojas tem o mesmo poder em democracias mais consolidadas como em França e na Alemanha.