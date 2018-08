Questão de opinião

Sim, com interesse pessoal, li a carta do Leitor da Quinta-feira 23 do Sr. Joaquim A. Moura. Com maior respeito, depois da análise à respectiva carta, cheguei à conclusão que a intenção do Sr. J. A. Moura era dar resposta à minha opinião sobre o CR7 publicada na Segunda-feira 20 Agosto.

Interessante sociedade aquela que civicamente pode discordar sem agressão, simplesmente usando factos. Na minha carta sugerindo factos, dando confirmação do melhor do mundo ao CR7, mencionei 3 vezes o nome do Messi, confirmando que entre eles nos últimos 10 anos ganharam tudo na Europa. Os dois melhores do velho mundo? Contra factos não há argumentos. Esta é a opinião dos comentadores de futebol, ex-jogadores do mais alto nível com muita credibilidade e capitães das equipas.

Ainda me lembro com frequência dum professor de Português, na excelente Escola Francisco Franco do qual fui aluno, que quando um individual não reconhece a oposição, está a pensar como um carrapato, uma antiga expressão, sem malícia.

Os Ingleses têm uma excelente comentário, nunca comentes sobre uma moeda sem analisares as duas faces.

Sim, o Messi é um gênio como futebolista, um maravilhoso jogador com habilidade natural.

O Cristiano é o exemplo do atleta que sem ter nascido com tanta habilidade técnica, mas com muito trabalho e uma natural ambição tornou-se o grande fenómeno, que é hoje, trabalho com treino, honestidade e grande desejo de se tornar no melhor do mundo.

Interessante saber o resultado no dia 30 Agosto, do qual FIFA vai anunciar o melhor jogador corrente Europeu. Não lamento, mas sei que o Messi não foi sequer selecionado nos 3 primeiros!

Força Ronaldo! Prova a alguns cépticos que serás o melhor de sempre, como futebolista, homem e atleta. Também, és Madeirense de Raça com bastante orgulho. Parabéns.

Adoro futebol.