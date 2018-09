Quem o aguenta?

Anda por aí um representante de qualquer coisa (dizem que o problema é que não se sabe muito bem o que de facto representa pois é um elemento que impuseram aos madeirenses, sem mais ...) e que após uns anos remetido ao seu lugar ou seja ao silêncio e ao gabinete, com a dita renovação política resolveram-lhe dar palco e agora é um vê se te avias. Quer fotografias por tudo e por nada para encher o seu sítio, chega tarde aos eventos e impede o seu inicio sem a sua presença e, imagine-se, quando convidado exige que tem de botar discurso porque senão não comparece. Parece que os Municípios e não só têm se visto e desejado com esta figura. O que o homem se julga? Até já questiona governos, e não só, por dá cá esta palha. Como é obvio é motivo de gozo no meio madeirense mas já mete pena e alguém já devia ter-lhe dito que chega destas cenas. Até apetece dizer : volta Jardim que estás perdoado pois. com ele ,justiça seja dita, isto não acontecia . Cada um no seu galho!