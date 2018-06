Quem coloca a autonomia em risco?

Em mais um exercício de penosa negação da realidade, Eduardo Jesus - ex-secretário da Economia - subscreveu no DN de ontem mais uma estafada “tese” de que a autonomia está em perigo devido ao eterno “inimigo externo” sediado no Terreiro do Paço. Sem tecer uma única consideração sobre a ausência de uma estratégia política regional que por si só justifique e sustente a verdadeira razão de ser da autonomia - o bem-estar da sua população - limita-se a frases vazias de conteúdo, de tom belicista e conflituoso (“consquista”, “lutas constantes” “confronto” etc). Verdadeiras manobras de diversão que taticamente ocultam os verdadeiros problemas da região cuja solução não depende de Lisboa. Com resultados catastróficos na saúde e na educação - para citar apenas os mais flagrantes - as opções do GR têm sido claras. Realizar despesa pública não produtiva que visam alimentar um poder económico e empresarial que mantém o poder político capturado. Mesmo o autoproclamado “movimento renovador ”.Os péssimos resultados acumulam-se e estão à vista. Ou melhor a PORDATA pô-los à vista. Resultados que contam com o contributo de EJ e que nos envergonham. Que descredibilizam o poder político regional que reivindica a tempo inteiro mais recursos mas que não aproveita nem potencia os poucos que dispõe. EJ - sem qualidades necessárias para secretário mas com as suficientes para ser deputado do bolorento “contencioso da autonomia”! - devia explicar aos seus eleitores que a autonomia está em perigo não quando a República tarda em apoiar a construção de um novo Hospital mas quando, por exemplo, os seus órgãos de governo próprio não conseguem concluir em tempo razoável as obras de renovação do obsoleto e disfuncional Centro de Saúde do Bom Jesus. Uma obra adjudicada em 2014!!. Sim. 4 anos para renovar um simples Centro de Saúde!!. A lista de exemplos é infindável. E EJ conhece-a mas omite-a deliberadamente quando perora sobre a “autonomia em risco”. Haja decoro. Arrume-se a casa. Demonstre-se competência para gerir os recursos disponíveis e para assim poder clamar legitimamente por mais. Exijam-se condutas éticas na política mantendo-a independente do poder económico. Institua-se uma lei férrea de boa administração dos dinheiros públicos. Lamentamos que EJ continue a doutrinar sobre as mesmas patetices divisionistas que se consolidaram na governação da região nos últimos 40 anos. Não vale tudo para se reabilitar politicamente após a vexatória e humilhante exoneração a que foi sujeito. Este papel deprimente de franco-atirador apontado a Lisboa não é seguramente o caminho.