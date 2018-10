Que prioridades Srs. do Governo? Parte2

Escrevi há dias uma carta publicada no Diário na qual fazia algumas observações e criticas relacionadas com a viagem à Africa do Sul por parte do Dr. Pedro Ramos. Por ter (porque não sabia) omitido a ida também do seu Chefe de Gabinete o que ainda me faz mais confusão e perplexidade quando os problemas são tantos naquela Secretaria qual a razão de logo duas pessoas saírem em viagem. Obvio também que ri ao ouvir ontem na RTP o Dr. Pedro Ramos a justificar a sua ida. Acertei em toda a linha o que escrevi há dias. Não gozem com os madeirenses. Será que ele vai explicar aos nossos irmãos emigrantes porque temos milhares em lista de espera para uma consulta? Que não há remédios ou faltam sistematicamente para doentes com cancro? Ou será o seu Chefe de gabinete que irá explicar? Pois é e daqui a um ano queixem-se que o Povo não reconhece. Haja dignidade na forma como se usa os dinheiros públicos.