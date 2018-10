Que prioridades Srs. do Governo?

Fomos brindados há dias com uma notícia que o Secretário Regional da Saúde deslocava-se à África do Sul para estar presente no aniversário da Academia do Bacalhau, instituição que tanto quanto parece e é noticiado muito faz em prol das Comunidades em cada País onde se situa. A minha dúvida é muito simples. Numa Região onde a Secretaria que este Sr. Secretário Dr. Pedro Ramos não consegue fazer face à falta de medicamentos no Hospital como tem dinheiro para viagens mesmo que a intenção seja nobre? Voltamos ao mesmo, as prioridades deste Governo Regional andam pela hora da amargura. Depois admiram-se que um “sorriso” os ponha em sentido e os ameace para o futuro. O Povo está atento a estes posicionamentos. Ainda se fosse para ir tentar buscar investimento ou para fazer alarde das potencialidades da nossa Região... agora o Secretário Regional da Saúde? Só falta mesmo dizer que ele foi “vender” a Madeira. Com este nível de prioridades até nem dava para admirar.

José Andrade