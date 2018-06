Que Funchal é este?

Não há ninguém com o mínimo de senso que olhe para o que se está a passar na placa em frente do Turismo? Por onde anda a CMF?

Os Lions tinham mesmo que ocupar aquele espaço este fim de semana ainda por cima com um mobiliário velho , gasto e feio? A tão conhecida Feira do Pão que já é uma marca de referencia no nosso Funchal não merecia ser tratada desta forma. O Funchal ontem parecia uma cidade do 3º Mundo. Quem queria passar do Golden para o Teatro ou em sentido contrario teria sempre de fazer uma gincana pois o espaço é mínimo e está ocupado com aquele mobiliário da Coral e aquelas obsoletas barracas. Já não deviam ser permitidas o seu uso.

Dois palcos com animação a 20 metros de distancia!? Ridículo e de muito mau gosto.

Pelo menos o mobiliário da festa da Cerveja diga-se em abono da verdade está elegante e não fere a vista nem perturba ninguém e só lá entra quem quer não afectando a passagem das pessoas.

Quem autorizou dois eventos na mesma data? Que falta de senso, de cuidado e porque não de respeito pelos seus cidadãos. Ainda concorrem a prémios internacionais? Só pode ser gozo.

Tanto quanto julgo saber os Lions têm preocupações ambientais ou não têm ? Se fazem parte das suas preocupações então deram um muito mau exemplo este fim de semana.

Todos sabemos que os Lions têm princípios e fazem esta Festa para angariar fundos para ajudar os mais necessitados mas ... há 52 semanas no ano. Porque saíram do seu lugar de sempre para no fundo denegrirem a imagem do Funchal ?!

José Abrantes