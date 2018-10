Quando usam crianças como argumento...

Li no DN do dia 16 do corrente, que um senhor, em representação de um circo que virá à Região na quadra natalícia com uma nova “atracção”, desta feita um Hipopótamo, alegava que se perguntássemos às crianças o que gostavam elas de ver no Circo responderiam:”palhaços e animais”...e imediatamente pensei “sim??!! e se explicarmos a essas crianças como são trazidos para os circos esses animais, continuariam a gostar??? se lhes disséssemos como são treinados esses animais - treinos cruéis muitos com base no fogo, chicotes, barras de ferro, queimaduras, tudo com o intuito de não mais se esquecerem da dor e assim obedecerem aos carrascos dos treinadores - continuariam a gostar?? e se lhes disséssemos ainda que mesmo antes de chegarem ao circo, passam por meses de tortura, começando pela captura no seu habitat natural, onde são arrastados, e algumas vezes até alvejados para caírem feridos para de seguida serem transportados em jaulas pequenas e sem condições algumas, continuariam as crianças a gostar de animais no circo?! Por favor, não usem a inocência das crianças para justificarem a ganância desmedida e a exploração de espécies! O que estes animais de circo têm é um terror constante, pois sabem que se não obedecerem às ordens, se não fizerem os “truquezinhos” para entreterem os humanos, serão violentamente castigados! Para mais, animais em circos só estimulam o tráfico de animais à volta do mundo, pratica essa reconhecidamente ilegal. Expliquem às crianças a triste e miserável vida dos animais de circo e façam-lhes depois a pergunta, para ver o que respondem...