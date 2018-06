“Promessas são princípios sagrados”??

Em política, talvez mais do que noutros campos o que interessa é o que vamos fazendo, muito mais do que aquilo que nos propomos fazer como é o caso do GR ou seja, o segmento que realmente tem dinheiro - sabe Deus como, é que deveria ter sido o principal contribuidor para ajudar a equilibrar e reestruturar as finanças e economia, foi precisamente o mais facilitado e em alguns casos perdoado, quem paga é o povo. Não é justo quem votou para você ganhar as eleições sente se “traído e desiludido”, não é justo ser os mais pequenos sempre a pagar. Somos pessoas para quem deveria governar, Não é para isso que lhes pagam? Esses erros pagam se caro com uma derrota anunciada, será que é o único que não percebe isso, não convive com o povo? Olhe que os lambe botas de quem anda rodeado não o vão dizer nada, para esses está bom assim, que depois mudam de camisola com facilidade. Paralelamente a traidora, a comunicação social, transmite espectáculos de uma pobreza intelectual e ricos de ignorância, colocando os seus meros instrumentos, ou seja, os ditos “comentadores” que se honram em assumir uma posição de cobardia absoluta. Não os vemos a fazer entrevistas com os pacientes com falta de medicamentos, ou com o povo que espera anos por uma consulta. -A saúde esta moribunda. Não os vejo preocupados com a mobilidade, sim esta vergonha que vocês fizeram, se quiser mostrar trabalho faça o mas rápido em prol de todos nós, não espere que seja os outros partidos a faze-lo, isto como esta é uma grande vergonha. -os três dias de férias prometidos para este ano para a f.p. onde estão?- as taxas portuárias que prometeu baixar é para quando? Ou é só para os sousas? -baixar o preço dos combustíveis não resolve nada. Só está mais uma vez a facilitar os amigos empresários que gastam milhares de litros por mês. Em lugar de isso porque não baixa o iva? Ou a taxa de IRS? Isso sim seria digno de um presidente do povo, mas infelizmente não é o seu caso. Fico atónito quando vejo pessoas, até instruídas, a se honrarem desta social-democracia, só posso concluir que são cassetes a debitar algo que recusam de reflectir por si próprio, que estão a dar apoio à disseminação da autonomia ao continuar assim, a se endividar cada vez mais e a alimentar o monstro do betão. Se há coisa pior que a estupidez é a pseudo-intelectualidade, que mais não é que a estupidez com a mania que é esperta. E infelizmente há pseudo-intelectualidade a rodos no laranjal.