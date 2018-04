Profissionais eficientes

A noticia, de 5 do corrente mês, desse diário, relativamente a uma “pseuda” agressão, por parte de assistentes domiciliárias, venho manifestar a minha incredulidade, perante as acusações ali são veiculadas! Durante cerca de uma década, os meus (falecidos pais) beneficiaram do apoio domiciliário (sendo o meu pai, até ao passado mês de Março) ! Ao longo destes anos várias foram as profissionais que os assistiram, sempre com eficiência, boa disposição, carinho e dedicação! Conheço a chefia, da respetiva zona, e, sei o quanto é exigente na matéria!

Por achar de extrema injustiça, este julgamento na “praça pública”, porque até prova em contrário, há sempre a presunção de inocência, achei por bem dar o meu testemunho, para, pelo menos, dar algum conforto neste mau momento porque, certamente estarão a passar.

Aproveitamos, mais uma vez, para vos agradecer tudo quanto fizeram pelos n/familiares, com os votos de que a verdade venha ao de cima o mais rapidamente possível.