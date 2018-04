Principio da continuidade territorial e os números

O subsidio de mobilidade quando foi apresentado tinha como slogan um céu de oportunidades à nossa espera.

Efectivamente os números publicados revelam que os Madeirenses passaram a viajar mais vezes , pois de um plafond inicial de 11 milhões de euros, passou-se para um valor de 34 milhões de euros em 2017 .

O erro do Governo da República e do Governo Regional, foi considerar que o mercado da aviação entre o Continente e a Madeira se encontra em concorrência perfeita .

Esta Rota apresenta um mercado em Oligopólio , com uma companhia a TAP a ditar as regras da formação do preço , que não resulta da lei da oferta e procura como nas demais companhias que realizam viagens entre a Madeira e o resto do Mundo .

Assim a definição deste modelo de subsidio de mobilidade veio permitir que por via indireta os contribuintes portugueses financiassem a actividade desta empresa , como todas as empresas privadas em Portugal em regime de monopólio, têm utilizada as teias tentaculares e politicas para obter rendas excessivas pagas por todos nós.

Neste contexto estranho que até à data tanto o Governo Regional como a Oposição ainda não tenham apresentado propostas alternativas ao atual modelo para que o principio da continuidade territorial que assenta na necessidade de corrigir as desigualdades estruturais, originadas pelo afastamento e pela insularidade, e visa a plena consagração dos direitos de cidadania da população madeirense, vinculando, designadamente, o Estado ao seu cumprimento, de acordo com as suas obrigações constitucionais, não venha ser posto em causa por qualquer Governo e nos obrigue a viajar para o Continente ou às 6 horas da manhã ou à meia noite , ou então passar a viajar para cidades Europeias com transbordo em Lisboa ou no Porto.