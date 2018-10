Preocupação

Perdão por esta minha chamada de atenção ao estar a intrometer-me num assunto para o qual não tenho a devida preparação. Faço-o com todo o cuidado e respeito: resido na Calçada do Pico, São Pedro, Funchal, próximo da Quinta das Cruzes onde existe um enorme e talvez secular pinheiro no topo da Quinta. Recentemente observamos que têm acontecido desgraças pelas diversas mudanças climatéricas, as quais não se anunciam e surgem inesperadamente.

Pelo seu porte majestoso, temo uma rajada de vento como agora o furacão “Leslie” nos obsequiou. Felizmente passou ao largo do nosso Arquipélago, sem causar muito prejuízo. A região centro do Continente não teve a mesma sorte e é esse respeito que me leva a escrever pois o Inverno está a chegar.

Este Pinheiro, pelo seu porte enorme poderá tombar sobre a Casa Museu da referida Quinta, causando a sua destruição arrastando o seu valioso recheio para uma perda irrecuperável de valor patrimonial e histórico incalculável, assim como, pessoas, casas e carros existentes na proximidade.

Os técnicos saberão avaliar e melhor que ninguém indicando a solução ideal a utilizar.

Esta minha chamada de atenção é feita com a melhor das intenções e respeito pelas pessoas que têm a sua responsabilidade este pelouro.