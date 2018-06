É consternador ver, que, raramente se aprende com os erros, mesmo que dos outros. O mar, que no anterior temporal desfez parte da costa sul da madeira, e neste particular, parte da “promenade”, leia-se betão derramado em cima do calhau, fez um favor, dando uma oportunidade de se desfazer aquele monstro de betão em forma de campo de areia que inestética e inutilmente está plantado na outrora bonita praia do Vigário. Mais uma vez se irá deitar betão para o mar levar, mais uma vez se irá gastar dinheiro, para ficar igual ou pior, mais uma vez se hasteará bandeira verdes sinónimo de ecologia, mas na realidade é tudo muito diferente. Não se justifica ter um campo que é utilizado duas vezes ao ano no verão! Nem que fosse utilizado todos os dias, nem assim justificaria a barbaridade visual que representa. Pensei que houvesse mais coragem, bom senso e um pouco de bom gosto. Afinal, é só mais uma oportunidade perdida...Até ao próximo temporal...