Portugal/Marrocos

O 2.º jogo do Grupo B da RÚSSIA-Mundial/2018 de futebol disputa-se no dia 20/06, 4ª feira às 13,00h de PORTUGAL. Neste percurso de 7 jogos rumo à conquista do Mundial, a NOSSA SELECÇÃO foi a vencedora absoluta - se compararmos com os favoritos, dos quais a FRANÇA foi a única a ganhar - deste 1º round que representa 14.3% da prova.

A motivação/mobilização do POVO PORTUGUÊS é enorme, mas é necessário recordar que isto não acaba no início, mas sim quando termina e até agora ainda não ganhamos nada, se bem que num GRUPO onde imperam a coesão e a disciplina e a mais-valia que se chama: CRISTIANO RONALDO tudo é possível, até ultrapassar o estatuto de candidato e ser CAMPEÃO MUNDIAL.

O Capitão da SELECÇÃO igualou 3 Recordes - Melhor Marcador de sempre das Selecções Europeias (84 golos), 4 Mundiais (6, 10, 14 e 18) a marcar e 3 golos num só jogo - com o hat-trick à ESPANHA e continua a justificar o cognome de: Triturador de Recordes que lhe atribui no início desta década e candidatou-se a outro novo para o fim deste Mundial que será: O CZAR-MÓR dos CZARES.

PORTUGAL - com os pés bem assentes no chão e respeitando todos ao antagonistas - reúne todas as condições para conceder o privilégio de ser CAMPEÃO MUNDIAL, ao NOBRE POVO

desta pequena mas VALENTE NAÇÃO.

Sempre PORTUGAL!