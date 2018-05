Portugal- 2-vsTun-2

Num jogo a feijões, e contra uma Selecção que se apresentava em campo, em jejum há várias horas, por questões que o Ramadão explica, a Selecção nacional, campeã da Europa, e a arrotar ainda a lagosta, não conseguiu mais que um resultado que roçou o ridículo. A fraqueza provável dos tunisinos, não se fez sentir, mas já a má digestão dos portugueses foi notória, o que não permitiu imporem-se aos esfomeados africanos do norte, que em árabe escreveram um belo jogo, e arrancaram um belo empate na Pedreira de Braga, com um sabor a santola à moda do Minho. Apesar das alterações feitas pelo “mister” luso, a toada do jogo manteve-se e o resultado também. Conclui-se daqui, que jogar com o estômago farto, contra estômagos vazios, traz efeitos que em nada favorecem. Daí o resultado final ser um empate. Os tunisinos ganharam o direito a ter um jantar à grande e à francesa;