Porto Santo no esquecimento

Os jogos da santa casa esquece os mediadores da ilha do porto santo. Os 3 únicos mediadores da ilha estão sem rapas para vender a cerca de uma semana. Ja foram enviadas emails,faxes e ate cartas registadas para que eles tentes resolver esta situação que se repete varias vezes ao longo do ano e continua sem nenhum tipo de resposta ou solução. Esta situação causa enormes percas de lucros aos mediadores que tem dificuldades em manter-se apenas com os baixos lucros provenientes dos registos dos terminais.