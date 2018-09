Ponta do Sol às “escuras”

No passado sábado, desloquei-me com um grupo de amigos à Ponta do Sol, para assistir ao espetáculo dos “The Gift”. Depois de algum tempo a tentar estacionar, lá conseguimos, “por milgre” um lugar, na estrada situada na subida do túnel, situado junto à rotunda entre o Centro de Saúde e a estrada de acesso aos Canhas. Mas, o nosso maior espanto foi, quando regressamos ao carro...A escuridão que encontramos... A iluminação pública da respetiva estrada foi fechada. Nós e as outras pessoas, tivemos de recorrer às luzes dos telemóveis, e andar na escuridão, durante 30 minutos, até chegarmos ao carro. Estivemos expostos a perigos, dado que corremos o risco de sermos assaltados, ou mesmo, de ser atropelados, por algum condutor mais distraído ou, mesmo alcoolizado. Só quero saber o que a Câmara da Ponta do Sol tem a dizer sobre tamanha falha.