Poluição sonora nos Barreiros

Sou adepto do Marítimo por influência paterna desde que nasci, e sócio por vontade própria há mais de 20 anos. Desde criança que me habituei a, de 15 em 15 dias, ir aos Barreiros ver o maior das ilhas e sempre me senti bem na minha “casa”, no Estádio dos Barreiros. Mas de há uns anos para cá isto mudou, chego a casa depois dos jogos sempre com uma dor de cabeça, graças àquele senhor, que se diz speaker, mas não faz que agarrar num microfone e berrar a plenos pulmões o que lha dá na real gana. É impossível estar concentrado no jogo com aquela gritaria, berra, grita uiva, faz de tudo para chamar à atenção e ainda por cima muitas vezes é deselegante e mal educado para com o adversário, postura que vai contra os pergaminhos do maior das Ilhas. Eu sei que o homem é maritimista, mas as pessoas não estão para aturá-lo, para aturar um ego que deve ser minúsculo e ali fica do tamanho do mundo. Faça um favor ao Maritimo e aos maritimistas e demita-se!!!

Jaime Almeida