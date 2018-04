Política dos 50%

A aliança de esquerda que desgraçadamente se abateu em Portugal, apoderou-se da cena politica nacional e, como é seu apanágio histórico, não admite opiniões e opções que não as de esquerda ou de extrema esquerda.

Infelizmente o país vê-se governado por quem não venceu as eleições. Certo que o nosso enquadramento constitucional o permite. Mas o decoro e a vergonha não o deveriam permitir. O que diriam estes mesmos partidos de esquerda e de extrema esquerda se esta solução governativa fosse de centro-direita. E, já agora, o que diria a nossa imprensa que mais não fez do que a branquear.

Esta mesma aliança de esquerda que tendo perdido as eleições, insiste em desgovernar, não consegue engolir o facto duma região do país persistir num governo de direita. E quando a isso, tem desenvolvido uma estratégia para, utilizando os meios ao serviço do estado, colocar entraves na governação regional e tentar impor um candidato híbrido às próximas eleições legislativas regionais.

Já são por demais evidentes os sinais que para alcançar tal objetivo, todos os meios são válidos, inclusivamente fazer os cidadãos da Madeira e do Porto Santo sentirem-se portugueses a 50%.

Sinal evidente é a comparticipação do Hospital da Madeira apenas em 50%. É de todo inaceitável que seja a única região do país onde tal acontece. Tratando-se de infraestrutura de interesse nacional, o estado mais não deveria fazer do que financiá-lo a 100%, tal como o faz em qualquer outra região do país, tal como irá fazer com o novo Hospital de Lisboa Oriental ou com o novo Hospital de Évora.

Mas não se fica por aqui. No que concerne ao subsidio de mobilidade, o estado pretende apenas despender menos 50% da despesa (15 milhões de euros) que teve com a continuidade territorial dos madeirenses e porto-santenses em 2017 (33 milhões de euros). Como se o principio constitucional, que compete ao Estado Central assegurar, pudesse ter um limite ou um plafond.

A forma como o Governo de esquerda ignorou por completo o tratamento insensível e desumano dado pela TAP aos residentes na RAM, com cancelamentos arbitrários, deixando os passageiros ao abandono e sem alternativas, é também sinal da preocupação (ou falta dela) para com os portugueses insulares.

Veja-se ainda o que se passou com os beneficiários da ADSE residentes na RAM. Por inoperância dos serviços centrais do Estado, os beneficiários residentes na RAM viram-se impedidos de aceder às comparticipações a quem têm direito, tendo sido necessário o Governo Regional adiantar os montantes até esta situação ser ultrapassada.

E como se tal já não bastasse, os portugueses a 50%, leia-se os madeirenses e porto-santenses, são subjugados a pagar à República juros mais elevados que aqueles que esta paga aos credores internacionais, numa prática quase agiota e que, pasme-se, apesar de inscrito no Orçamento de Estado, o governo das esquerdas insiste em não rever, quiçá, até forçar um governo da sua cor política nas próximas eleições regionais.

Felizmente, a população da Madeira e do Porto Santo já não estranha estas práticas centralistas e até coloniais. E sempre soube reagir em local próprio contra elas. E saberá fazê-lo em 2019. Aqueles que pretendem entregar os destinos da Autonomia Regional ao Terreiro do Paço terão a resposta adequada.

S.S.