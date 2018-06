Plástico, taxas e hipocrisia

Estamos a afogar-nos em plástico, tal o nível de poluição deste produto no mar e também nos cursos de água doce e segundo alertam os cientistas até através da água mineral que consumimos engarrafada em plástico. É impossível impedir sequer controlar este fenómeno de poluição, talvez o mais grave de todos, apenas com apelos à compreensão e boa vontade das pessoas. O investimento na reciclagem dos plásticos é ainda deveras incipiente e continuará a sê-lo dado os seus custos elevados. Para que a reciclagem tenha impacto significativo na redução da poluição associada ao consumo de plásticos seria necessário que a mesma se transformasse numa indústria economicamente viável. O impacto do fenómeno é planetário pelo que a sua resolução terá de passar obrigatoriamente por decisões de âmbito planetário e isso implica que cada governo, cada país, faça o que tem de ser feito para resolver este gravíssimo problema. O que têm vindo os governos a fazer? Legislação que poucos respeitam, porque de nada serve legislar se depois não for possível fazer com que a mesma seja cumprida e a penalização exemplar dos incumpridores. Cobrar taxas pelo uso dos plásticos aproveitando de modo perverso e hipócrita a situação para conseguir mais receita, mas sem qualquer efeito prático para minorar os efeitos perniciosos do fenómeno. Se estão mais do que provados cientificamente os efeitos altamente perniciosos da utilização do plástico no nosso dia dia porque não proibir o seu uso e retirá-lo do mercado? Porque é que nos supermercados e similares não se acabam com todos os sacos plásticos nomeadamente os transparentes substituindo-os por sacos de papel ou de outro material sem o impacto negativo do plástico? Porque é que se faz de conta que o problema será resolvido com medidas pecuniárias cujo único efeito prático é levar mais uns milhões em taxas para os cofres do estado? Porque é que o estado não faz o mesmo com as drogas cobrar uma taxa em vez de proibi-las?

Leitor identificado