O Governo Regional voltou a meter água na mobilidade. Pensou em ganhar votos, poupando e bem as famílias a adiantamentos absurdos na compra das viagens dos seus filhos deslocados no continente, mas, pelo que li, não cuidou de evitar que haja uma disparatada inflação de preços pelo Natal, Ano Novo, Carnaval e Páscoa. Espero estar enganada mas se os meus filhos pagarem viagens a 800 euros nestas épocas volto à carga. Não seria má ideia, pela calada, irem pensando num plano C.

Luísa Martins