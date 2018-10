Piscina do Reis Magos (insistência)

Como se os erros do passado não fossem suficientes para, deles, se colher ensinamentos no planeamento do futuro, eis que, depois da passagem da tempestade em Fevereiro na Região que castigou severamente, sobretudo o litoral, e agora do ‘Leslie’, anunciando que o ciclo de tempestades passará a ser regra, se insiste numa “piscina-natural”, projectada para os Reis Magos. Naturais são as do Porto Moniz. Não é com este sofisma que se vai aligeirar o impacte deste disparate. Como se alguém acreditasse que, insistir em obras na costa, artificializando-a, ainda fosse uma opção válida, eis que se consegue surpreender, decorridos meses em que estragos em obras desta natureza, serviram de alerta. Como se a memória, num ápice, se esquecesse. Noutras localidades a Sul, a ondulação hercúlea causou estragos de avultada monta. É relativamente recente. Eis então que, alinhados com o GRM, se preparam para continuar o saque ao que resta do natural. E nesta parceria estão vários críticos do jardinismo, cujo modelo, assentava neste tipo de solução. Porém, segue-se, a exemplo do que tanto se criticava no jardinismo, com mais infraestruturas, quando todos os cenários desenhados por especialistas recomendam, para o litoral, a ausência de construção. Argumentos em favor desta obra, válidos, não conheço nenhum. Admiti que, decorrido este período em que se percebeu que os episódios tempestuosos ocorrerão de forma cíclica, cada vez mais curta, os governantes tivessem desistido de opções estapafúrdias como esta. Mas não! A ignorância, ou ensejos que não descortino, insistem em destruir. Como se não fossem suficientes os desvarios do jardinismo que, como exemplo, também no litoral desbaratou dinheiros públicos em construções que o mar literalmente varreu; como se os atentados ambientais que a CMSC é tão célere a denunciar (e bem!), legitimasse que, por sua proposta, alinhados com o GR, se pudesse cometer outro atentado ambiental; como se as alterações climáticas e a consequente subida do nível médio da água do mar, não viessem trazer em simultâneo maior desproteção da costa e mais estragos no litoral; como se uma zona de transição de marés, conhecida como zona intertidal, não fosse um polo de reprodução importante de espécies marinhas, em ecossistemas a preservar; como se fosse legítimo dar continuidade à descaracterização do litoral, conspurcando uma zona de excelência, com grande amplitude visual e potencial para a contemplação e repouso; como se não fosse tempo dos decisores deixarem de viver no mundo da fantasia e virem à realidade, atualizados pelo que, em mudanças globais, se vão operando no planeta; como se um governante fosse inimputável face a decisões ruinosas com custos ambientais que comprometem o património natural, a paisagem e o território; como se não bastasse a nós contribuintes ter-se que ver as nossas contribuições canalizadas para manter infraestruturas que já existem e que já são muito caras ao Erário Público. Mantém-se a apetência sôfrega pela destruição do singular, do autêntico e do belo. Da nossa matriz, da nossa identidade. Depois espantam-se que os Açores estejam na moda, que tenham preço de quarto médio altíssimo e que os visitantes, entre outras coisas, se deleitem com o litoral imaculado, a matriz que os identifica bem valorizado. Nem com bons exemplos se aprende.