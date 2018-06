Perigo na estrada

Na passada quarta-feira dia 30-05 às 08h14, o condutor do veículo Fiat Punto matrícula XX-XX-OC, cor cinza, realizou uma manobra muito perigosa; este condutor circulava na Avenida Calouste Gulbenkian para a rotunda Sá Carneiro; ao final deste túnel desrespeitou o sinal de perda de prioridade; eu circulava no meu veículo de duas rodas, dentro desta rotunda na faixa de dentro; este condutor entrou na rotunda ignorando a minha presença e quando apercebi-me que ia embater em mim, fiz travagem de emergência, quase que caia ao chão e este apenas desviou-se de mim, continuando viagem para a Avenida. do Mar; este condutor adolescente irresponsável não pediu desculpa pela grave infracção de trânsito que cometeu, nem tão pouco parou o seu veículo; caso eu não tivesse feito esta travagem, seria atropelado por este condutor irresponsável, poderia ter partido algum membro e/ou morrido lá.

Alerto a P.S.P e os demais automobilistas a atenção redobrada neste condutor perigoso à solta.