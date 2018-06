Pergunta simples!

Um grupo significativo de crianças palestinianas, escreveu a Lionel Messi, essa constelação maior do Futebol Mundial, e argentino por natureza, a pedir-lhe que se recusasse a jogar frente a Israel, em Jerusalém, terra roubada e ocupada pelos criminosos e carcereiros judeus sobreviventes, que dominam a região. Ao que se cuida saber, a carta não caiu em redes rotas e foi considerada de grande importância pelas autoridades da albiceleste, e o jogo particular de preparação para o Rússia 2018 foi suspenso. Deste modo, Messi, tornou-se o Sol que iluminou a consciência de quem podia tomar uma decisão tão séria e relevante, permitindo àquele país somar mais este troféu, de atitude brilhante e de humanidade ímpar. E se fosse Portugal que estivesse em causa e a sua Selecção, que gesto tomaria? Fica a pergunta para o Governo e a Federação portuguesa, responder. No entanto desconfiamos, que a Federação das Quinas e os governantes lusos, engendrariam uma justificação para entrarem em campo de sangue, mesmo sabendo que não estivesse aprovado pelo Mundo, para a realização de qualquer prova. É desconfiança e pressentimento, apenas. E eu não sou judeu, mas sei aonde fica Portugal com ou sem rosa dos ventos!