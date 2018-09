PCP no melhor e no pior

Fomos à Festa do Avante! É o maior evento cultural do PCP que se realiza em Portugal. Diversificado, alcança a música, o teatro, o cinema, as artes, a ciência, o desporto, a gastronomia, o artesanato, além duma componente política que vai desde exposições sobre o movimento operário, até às conferências, abordando temas políticos, abertas à discussão geral. Não faltando apresentações de livros, inscritos numa ampla Feira do Livro com obras literárias a preços simpáticos. Esta grandiosidade deve-se ao trabalho generoso e engajado dos seus aderentes e amigos. A concretização deste ideal é notável e comovente. Respira-se companheirismo. Muita juventude irradiando alegria e militância activa. O alargamento do espaço foi uma ideia feliz, já que aumentou o recinto e quase faz fronteira com o rio Tejo. Apetece retornar.

Ao invés, os deputados europeus do PCP vetaram no Parlamento Europeu as sanções contra o regime fascista da Hungria(!). Dizem em comunicado: “Denuncia e condena firmemente os ataques (...) aos cidadãos húngaros”. Em que ficamos? Está instalada uma gritante contradição. É lamentável e perigoso, um partido que se diz paladino na defesa das liberdades não condenar quem as vai suprimindo. Até a liberdade de imprensa, (tão cara ao PCP) naquele país, foi

seriamente apunhalada e amputada! Na prática este regime autocrático foi branqueado. Mau de mais...