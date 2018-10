Parece que já é sina

O Campeonato Europeu de Futebol de Sub-21, é uma competição de futebol organizada pela UEFA, responsável pelo futebol europeu. Realiza-se de dois em dois anos. A competição existe na sua forma actual desde de 1976. Foi precedida pela Challenge Cup Sub-23 de 1967 a 1970. Um verdadeiro campeonato foi formado em 1972, tendo o actual sistema começado a vigorar no ano de 1978, por curiosidade a Jugoslávia foi a primeira vencedora. A próxima edição a realizar em 2019, entre a Itália e San Marino, será a 21.ª edição desta competição.

Nas vinte edições anteriores foram estes os vencedores que estão assim distribuídos; Espanha e Itália, com 4 títulos cada; Alemanha; Inglaterra; Países Baixos e União Soviética, com 2 títulos cada; seguindo-se as seguintes selecções, com um título cada uma; França; Jugoslávia; República Checa, Suécia.

Hoje dia 16 de Outubro efectuaram-se os últimos encontros referentes aos 9 grupos, tendo-se encontrado desde já os nove apurados automáticos, que são no Grupo 1; Croácia; Grupo 2, Espanha; Grupo 3, Dinamarca; Grupo 4, Inglaterra; Grupo 5, Alemanha; Grupo 6, Bélgica; Grupo 7, Sérvia; Grupo 8, Roménia e no Grupo 9, França a Itália apurada como anfitriã.

Quanto ao jogo do nosso grupo 8, referente à 10.º jornada, e cujo resultado mais interessava às nossas cores, que era a vitória sobre a Bósnia e Herzegovina, pelo menos para Portugal, ter direito a estar presente ao play-off de apuramento para a fase final do Campeonato da Europa de Futebol Sub-21.

E em pleno Estádio do Marítimo, no Funchal, bem composto de público, Portugal venceu com toda a clareza e sem qualquer dúvida a Bósnia e Herzegovina por 4-2, ficando assim apurado, pelo menos para disputar um play-off, em conjunto com a Áustria; Grécia e Polónia.

Andamos em muitas ocasiões de alguns apuramentos para provas importantes, com a máquina de calcular atrás, não podemos contundo, pôr em causa a competência do seleccionador nacional Rui Jorge e seu “staff”, com provas dadas, bem assim como este núcleo de bons jogadores que esta selecção possui.