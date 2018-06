Parabéns Lions Clube

Desde há 29 anos, que sou frequentadora da vossa «Feira do Pão» que com muita criatividade fazem a divulgação do «pão caseiro» das diferentes freguesias da Madeira.

Este ano fiquei dececionada quando li no Diário de Notícias que se ia realizar na Placa Central, mas ....quando lá cheguei deparei-me com um espaço mais amplo e bem organizado com lindos arranjos de flores e um grande espaço para os transeuntes passarem, observando melhor o que se passava ali.

Nem imaginam a quantidade de turistas que paravam para fotografar os bolos e os arranjos florais, sendo uma boa divulgação e propaganda da Madeira.

Em contrapartida fiquei horrorizada com o que se passava no Largo da Restauração, que taparam com madeira a linda cantaria e o repuxo de água do chafariz central -Património Regional.

Quando era a Feira do Pão dos Lions, estava sempre bem decorado com arranjos de flores era sendo um espetáculo bonito e muito fotografado.

Espero e desejo que para o ano, na «XXX Feira do Pão», seja outra vez um evento com grande sucesso e muito festejado.