Parabéns IVBAM

Sobre a visita do príncipe do Mónaco à Região acho que é de muito mau tom as críticas que fazem ao que foi gasto. A promoção é cara mas dá lucros e resultados. é assim em todo o mundo. Só uma pessoa aliada da realidade dos nossos dias ou não ter a mais pequena noção de como funciona o marketing mundial pode criticar o que foi gasto com a vinda do Príncipe do Mônaco para a entronização.

Muito sinceramente 75 mil euros até não terá sido muito, tendo em conta os reflexos que pode ter não só no vinho Madeira, mas também para o turismo madeirense. Se as minhas palavras até podem ser criticáveis, quanto é que não custaria um evento semelhante com a mesma pessoa noutro sítio da Europa?

A Região tem que trazer pessoas que continuem permitam acrescentar história à Região e que daqui a muitos anos possemos dizer que o vinho Madeira esteve presente no na independência da América,mas que também houve um monarca que aceitou ser confrade do Vinho Madeira.

Mas entendo que as críticas até possam acontecer, especialmente em alguns membros do clero que, não conseguindo aceitação nem simpatia entre os seus fieis, apenas tenham protagonismo com posições retrógradas.

Parabéns aos instituto do vinho. Que venham mais.