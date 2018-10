Aparece nas bancas, no já longínquo dia 11 de Outubro de 1876, como tal faz hoje precisamente 142 anos, que foi fundado o Diário de Notícias da Madeira. Devido à sua longevidade, na idade, que é já longa, especialmente para um jornal se poder manter vivo, nos dias de hoje, sendo já a sua história de vida igualmente já longa, de dedicação à cultura da informação, perdendo-se no tempo, sendo feita através de um jornalismo sério e isento, e de uma enorme projecção e que proporciona em especial às populações das Ilhas da Madeira e do Porto Santo, uma informação sempre actualizada dos acontecimentos que se passam em especial no quotidiano daquelas ilhas perdidas do meio desse imenso Oceano Atlântico.

Por mais este aniversário, esta mensagem serve para simplesmente exprimir, como leitor-escritor de cartas, os meus agradecimentos pela forma como têm aceitado ao longo dos tempos e publicado com alguma regularidade de um leitor-escritor de cartas, as minhas opiniões, no espaço que o Diário de Notícias da Madeira, na página que é disponibilizada a todos os leitores, na sua secção “Cartas do Leitor”, que faz inveja a alguns jornais daqui do Continente, que lentamente e sorrateiramente, têm vindo a “calar o bico”, tirando assim a voz aos leitores, pois a missão de um jornal é dar voz aos seus leitores-cidadãos, como tal e por este facto, quero apresentar os meus parabéns e o meu muito obrigado a todos quantos trabalharam e trabalham actualmente nessa casa, dando com o seu esforço, dedicação, espírito de sacrifício e trabalho, as boas e também igualmente por vezes as más notícias, que correm, com alguma rapidez demais, todos os dias pelo país e pelo mundo, para todos aqueles que diariamente são os fiéis leitores, do Diário de Notícias da Madeira.

Como leitor-escritor de cartas, mas que confessa, que somente tem oportunidade e a possibilidade de ter acesso à leitura do mesmo através da sua página “online”, uma vez que a edição do citado jornal, não está à venda, isto é, não é distribuída para o Continente, o que lamento, segundo informação que recolhi já faz muito tempo, junto da redacção do jornal, o que é pena.

Espero que contudo, continuem a dar voz aos leitores, tanto aos naturais das ilhas já referenciadas, como daqui do Continente, dando assim mais motivos para continuarmos a ser leitores, nem que seja quando desfruto da ocasião de usufruir de umas férias, quando visito qualquer uma das maravilhosas e acolhedoras ilhas, quer o Porto Santo, como a própria Ilha da Madeira, e aí sim, tenho a felicidade e a oportunidade de desfrutar e poder adquirir o Diário de Notícias, e dar a melhor atenção de quem procura através deste jornal, receber a melhor informação, que este diário oferece a todos os leitores que o procuram.

Aproveito por último, a oportunidade para deixar uma palavra de apreço ao seu Director Senhor Ricardo Miguel Oliveira, pela sua dedicação e trabalho que dispensa a este diário para a sua regular saída, não esquecendo todos os seus colaboradores.

Mário da Silva Jesus