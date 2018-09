Estive no passado fim de semana no recém inaugurado hotel Galo Resort disfrutando de um fim de tarde inigualável. É francamente maravilhoso e aconselho desde já a todos quantos possam que vão até à Capoeira e sintam o ambiente fantástico que o lugar, a amabilidade do pessoal, o som das ondas do mar batendo nas rochas enfim toda a envolvente do local. Único!! Que bom termos lugares destes na nossa Região. Os meus parabéns ao empresário e obrigado por continuar a apostar na Madeira.