Uma vez mais vem o Diário de Notícias da Madeira relembrar aos seus leitores fatos passados, relativos à pessoa e exercício ministerial do Padre Anastácio Alves, enquanto decorre novamente um processo instaurado pelo Ministério Público, de apuramento da verdade, consequente a uma nova acusação de comportamento ilícito do visado. Da leitura do artigo de Domingo passado, são explicadas as razões que levaram ao arquivamento dos processos de 2005 e 2007: falta de provas conclusivas, por falsos testemunhos. Hoje, segunda-feira, é o Senhor Bispo que não responde à questão colocada por uma senhora jornalista na Festa de Nossa Senhora do Rosário, é um “cristão não praticante” que afirma convictamente que melhor seria os Padres casarem para não molestarem as crianças, é a venda de círios para a Procissão, enfim, mais uma achega de “jornalismo de investigação”.

Sei que não é de todo inocente esta constante preocupação da linha editorial do Diário de Notícias da Madeira de, tanto quanto possível, trazer ao de cima tudo o que não abona em favor da Igreja Católica, não vá o “Povo” esquecer e entreter-se com outras coisas mais sadias. Será que o Ministério Público continua a precisar que o referido matutino assuma o que lhe é de direito em termos de investigação? Não será mais salutar deixar que o Ministério Público leve a investigação até ao fim, em ordem ao apuramento da verdade, sem estar sempre a menosprezar/ridicularizar quantos são chamados a ser Igreja pelo Batismo e que, impelidos pelo Espírito Santo e abertos à sua ação, se entregam em dom e serviço aos outros? Não se presume a inocência até prova em contrário? É a opinião pública que prevalece sobre a condenação de alguém? Custa-me ver e sentir a facilidade com que se fere, impune e gravemente, a dignidade das pessoas.