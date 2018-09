“Os porquês na Expansão”

Foi no “Especial Informação” do dia 22 do mês passado, da RTP Madeira. Após a observação do programa em análise, a necessidade imperiosa de alguma dissertação sobre o mesmo, impôs-se.

Os debates e pedidos de esclarecimento sobre os mais variados temas que perturbam o entendimento de alguns cidadãos, são de quando em vez expressos nos meios de comunicação social, sendo a TV, no frente a frente, olhos nos olhos, o que se adequa para em diálogo, com prós e contras, em tom respeitador e honesto, tentar esclarecimento a questões abordadas.

O pressuposto sanar das dúvidas, evidentemente nem sempre é conseguido.

No decurso de dezenas de anos, com constantes aperfeiçoamentos e inovações científicas, leva profissionais, de cada área específica, a conjugar e trocar ideias e conhecimentos para um cada vez maior e melhor desempenho das suas aptidões, no desenvolvimento e bem estar da vida de todos os seres.

Há “porquês” formulados, que depois de uns equacionamentos, nem sempre poderão ser facilmente perceptíveis por quem os formulou. Mais linearmente, poderá haver compreensão e satisfação, em parte, nas dúvidas que persistem. O interesse em consultar livros e revistas científicas, em inglês, geralmente feitas para a comunidade a eles ligados, é de prever que os seus conteúdos não sejam inteligíveis para quem, não tendo as aptidões necessárias, os queira compreender.

Ser-lhe-á facultada autorização, a seu pedido, para apreciar, in loco, a funcionalidade e produto final de um projeto como a “Aquacultura”, com palavras esclarecedoras de dúvidas e observações ou mesmo em silêncio, na sua visita atenta, sequencial e atrativa.

Independentemente de estarmos nesta Ilha, pequeníssima parcela do Mundo em que existimos, há sempre quem labute por novos conhecimentos, a fim de melhorar o viver dos que nos rodeiam, aproveitando os recursos naturais existentes ou adaptando, em equipa, os que não temos, criando com eles, o que não existia e era importado para consumo procurado e que devido ao seu franco desenvolvimento, é agora também exportado, contribuindo para uma economia lucrativa, como acontece com produtos da terra que são consumidos e exportados.

Serem novas indústrias que para sua instalação é requerido um determinado espaço de tempo e lugar e por contrariedades atmosféricas ou de outro teor inesperado não estão dentro do prazo estabelecido, não provoca alteração à vista panorâmica com a demora.

A vista não sofre com a demora de prazos de funcionamento e está previamente acordada e licenciada. Dentro do prazo, não tirava a vista, fora do prazo, há contestação para a vista.

Como dizia “Shakespeare” e em português traduzido “ser ou não ser eis a questão”.

Incompreensível para muitos.