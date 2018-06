Conhecido por bairro da Jamaica, é um dos conglomerados de habitação social mais degradados

do País. Situa-se no concelho do Seixal. Até 2022, vão ser realojadas 234 famílias que lá residem

em torres ‘a’ cair. Uma delas, o lote 10 está em pré-colapso. A Ordem dos Engenheiros já fez um alerta de perigosidade. A presidente da Associação de Moradores, Dirce Noronha, disse: «É difícil adormecer à noite. Já houve ventos fortes e quem vive nos andares de cima sentiu a estrutura a abanar!» O ministro do Ambiente, em 2017, referiu que até 2022 o problema seria resolvido. Estamos em 2018 e a resolução ainda nem começou... São 1500 pessoas a resistir em

condições deprimentes: falta de segurança associada à criminalidade; ausência de condições de higiene e de esgotos; inexistência de iluminação pública. De momento, há 64 pessoas que, particularmente, esperam e desesperam por rápido realojamento que tem sido sucessivamente adiado. O Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana diz que anda, mas não avança. A Câmara Municipal do Seixal, fazendo parte da solução, não anda. A Santa Casa da Misericórdia, tão expedita em ajudar a salvar financeiramente um banco e a apoiar festivais de fado, comprometeu-se, mas os moradores nada sentiram...

O que está em causa é gente duma condição social muito baixa que lá sobrevive. Os pobres não interessam para nada, excepto para trabalhar. Sobretudo trabalho braçal...