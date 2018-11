Os nossos dias

Estamos a viver o Dia de Pão por Deus, 1 de Novembro, dedicado, pela Igreja Católica, a todos os santos, a Igreja Triunfante, àqueles que atingiram um lugar maior junto de Deus. No entanto, grande parte do Povo Português transformou esta data em Dia de Finados, a Igreja Padecente que, segundo a liturgia católica é no dia 2 de Novembro. Para não falar naqueles que passam a noite de 31/10 para 1/11 a festejar a bruxaria, que chegou a Portugal através das aulas de inglês.

Ao nível político, comecemos pelos orçamentos. O orçamento nacional é acusado de despesista, eleitoralista e outros epítetos, quando nós sabemos que deveria prever mais despesa em salários, pensões, saúde, educação, abonos de família e zero em verbas para bancos, TAP, EDP e por aí adiante.

O Governo do PSD/CDS privatizou, congelou, taxou e os seus dirigentes ainda são capazes de criticar e defender as suas políticas que arruinaram o País e as nossas vidas.

O orçamento regional, pelo que transpirou através da Comunicação Social, não vai beneficiar o povo, não corrige erros antigos, cometidos pelo PSD e continua a reclamar. Se o Governo da República está a faltar com a palavra dada em relação ao Hospital, não é aceitável. No entanto, o PSD tem faltado tem faltado tanto à palavra que não tem água para se lavar.

Vejamos a questão da mobilidade. A linha do ARMAS foi encerrada porque o GR queria aumentar os custos portuários e ficámos sem saída marítima. O Governo PSD/CDS privatizou a TAP, liberalizou os preços e ficámos entre a espada e a parede, condicionados pelos meios aéreos, a preços exorbitantes e sem saída por via marítima. O actual GR prometeu o Ferry e, no ano corrente, tivemo-lo apenas durante 3 meses, com custos exorbitantes para o erário público.

E passam a vida a gritar contra o Governo Central e a CMF, quando esta equipa camarária melhorou bastante a governação deste município, apesar de, nalguns casos, podermos fazer algumas críticas.

Cada cidadão que tire as suas conclusões e depois vote em conformidade. E é por aqui que o PSD se enfurece. E se o povo não acorrer em massa para votar nas listas do PSD? Se “os pés rapados”, como lhes chamou o governante de então em 2013, votarem pelos seus interesses e chamarem “os bois” pelos nomes que merecem? Logo veremos. O ano das eleições está a chegar e cada cidadão tem direito a um voto.

A nível nacional, o caso de TANCOS anda na ordem do dia, pelas piores razões. O exército fez saber que alguém teria furtado armas do Paiol de Tancos. Tempos depois, informaram-nos que as armas furtadas apareceram num lugar qualquer e foram transportadas para o paiol sem supervisão exterior. (Até posso estar a alterar a verdade, mas foi o que depreendi das explicações que foram veiculadas pela Comunicação Social).

Há algum tempo a esta parte, a grande discussão consiste em afirmar que o ministro teria sido informado. O ministro já se demitiu e a situação não ata nem desata.

Meus senhores, não podemos suportar mais esta embrulhada. Expliquem-nos como aconteceu esse furto de armas e se não sabem vão investigar. Deve haver pessoas protegidas por estas discussões estéreis, de modo que não se saiba o que verdadeiramente aconteceu, quem cometeu estes crimes, se houve encenação ou outra embrulhada qualquer. Temos o direito de saber. Parece que já não podemos confiar na justiça, no exército e qualquer dia também não podemos acreditar na Polícia Judiciária.