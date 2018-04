Os jovens políticos são todos assim?

Ao que parece há aí uma promessa na política madeirense que supostamente encarrega-se de passar uma mensagem de esperança, é um dos que quer liderá-la. Ora meus amigos, de esperança tem pouco, não diz nada sem perguntar ao papá, não ouve opiniões, critica os demais sem realmente fazer algum, quer ser um advogado mas não liga nada à justiça, quer ser homem mas antes disso tem que perceber se está à altura.

Isto de ingressar na política é muito giro especialmente quando se vem de uma família que vê na política uma forma de ser parte do poder. Não nos enganemos! A política deriva de politikós (dos cidadãos) e ao que parece para este menino apenas se alguns tipos de cidadãos são admissíveis. Ainda me lembro de ir ao arraial de S. Vicente, um arraial atenção, e este menino com uma segunda cara de quarenta e tal anos chamou-me à parte e disse que a minha camisa não era apropriada porque era um pouco hipster demais. Ora, se este tipo triunfar (o que não vai porque estamos fartos destes Senhores Doutores) então estamos entregues a todos os lobbies possíveis! Bem, digo isto visto que para fazer férias no Porto Santo é preciso ligar ao amigo Pestaninhas.

Agora decidiu cair em cima do Trindade e daí algumas explicações espero que venham mas está visto que o futuro do PSD começa por afrontar o pessoal da esquerda mas só o da esquerda ligada ao privado porque com os outros não há muitas bocas a mandar. Peço-lhe menino, digo, Sr. Pré Advogado o que me pode dizer sobre os blocos e pcp’s, ah espera, para isso tem que me desbloquear acho eu, visto que fui silenciado por não puder expressar a minha opinião, isto é a hipocrisia que este social-democrata defende, de democracia tem pouco, perdão tem muito. Bem haja

Anastácio de Sousa