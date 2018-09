Os desastres da TAP

Usando as palavras da Clara Ferreira Alves da passada semana Expresso magazine, ‘Talvez um dia me reconcilie com a TAP.’ Mas pessoalmente a TAP perdeu-me há muito tempo.

Sr. Primeiro Ministro António Costa, como pode admitir que sendo o representante do Povo Portugês, e maior accionista da companhia Aérea TAP, não esteja a realizar a falta de consideração, respeito, dignidade pelos Portugueses da Madeira e Porto Santo.

Ao ler a entrevista do Sr. Antonoaldo Neves, C.E.O. da TAP, quando ele admite que a crise de pontualidade da TAP é uma vergonha! Com tal admissão do SR. A.N. o seu dever, era exigir- lhe imediata resignação, pela a arrogância demostrada. O Ex. Sr. está a tratar os Madeirenses como cidadãos de terceira, porque de segunda já nos trata a algum tempo. Pouca class.

Sim concordo que o Aeroporto de Lisboa está-se a rebentar pelas costuras, com o aumento dramático de tráfego quase fora de controlo, precisando imediatamente de drástica atenção.

Sr. P.M. está no seu mandato, enquanto for Chefe do Executivo Governo apontar alguém competente, sobretudo com experiência de indústria de Aviação com capacidade de manejar uma companhia tão importante para Portugal como a TAP.

Na minha opinião acho verdadeiramente estranho, que a maioria dos voos cancelados por falta de pilotos ou tripulação, são aqueles com destino para a Madeira.

Pessoalmente conheço um excelente experiente Sênior Piloto, que estando farto da maneira como a TAP estava a ser administrada, se resignou para usufruir melhores, não só monetárias, mas usando as suas palavras, mais paz e sossego, a companhia que ele voa é competição, com a TAP, mais um competente piloto que se perdeu, quando há tanta falta deles.

Não é sem tempo que para bem do público, não só em conforto, segurança e financeira para o País, que esta colmeia de erros, vaidade incontrolável, tem de lhe chamar a sua atenção pessoal.

Sr. Primeiro Ministro, as férias já se acabaram, por favor não arranje ou invente desculpas, enfrente o problema que todos conhecem, tome uma decisão guiando a TAP para bons e mais altos voos, com melhor administração competência, respeito com profissionais competentes.

Sr. P.M. continuo a pensar que V* Ex. sendo o representante de todos os Portugueses, incluindo os Ilhéus, somos todos parte da mesma Nação. Portugal não é só Lisboa e arredores.

A TAP é um desastre, uma Companhia á beira dum abismo. Por favor, corrija urgentemente, antes de se tornar uma calamidade bastante cara num futuro próximo, para todos os Portugueses.

Cidadão orgulhoso.

Damião De Freitas