Obrigado sr. Vereador João Pedro Vieira com a sua decisão de suspender feiras de artesanato no Funchal, me ter tirado a oportunidade de ser independente numa cidade que não me dá emprego porque sou velha aos 50. Agradeço imenso pela sua decisão me obrigar a pedir ajuda a familiares quando antes era independente. Obrigado por me fazer sentir marginalizada numa actividade que aprendi e realizo com as minhas mãos, onde pago impostos e desconto para a segurança social, e através da qual consegui fugir ao desemprego que me agarrou durante anos. Obrigado pelas noites sem dormir a pensar que já estou a usar as minhas poucas poupanças.Obrigado por me deprimir com o futuro que está a traçar para mim e muitas outras pessoas na minha situação, apenas porque decidiu cortar a realização de feiras num escritório sem conhecer a realidade das pessoas ou a razão dos seus argumentos. Ainda acredito que pode minimizar muitos dos problemas que a sua decisão provocou em muitas pessoas que precisavam da ajuda da Câmara do Funchal através da autorização destas feiras, e é com a esperança que volte atrás na sua decisão, que digo de novo, obrigado!

Maria Ferreira