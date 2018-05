‘Obrigado’ Sr. Presidente por mais uma falsidade

Ainda este ano 05/04/ 2018 o DN fez manchete com uma promessa sua: “Governo Regional da Madeira avança com a proposta, para vigorar já este ano, que concede mais três dias úteis de descanso aos 20 mil colaboradores da Administração Pública”. Venho agradecer a sua amabilidade de nos ter enganado a todos depois de ontem a Sra. secretária vir a público dizer que afinal é só para 2019 que vai vigorar, mas como de mentirosos andamos fartos e já estamos habituados, esses três dias que nos foram negados este ano vai dar muitos dissabores ao governo, isso pode ter a certeza 2019 está aí ao virar da esquina e a resposta não tarda. Como também sabemos que não esta a dar nada, simplesmente está a repor o que o seu amigo Passos usurpou de todos nós, sim esse “falso” social democrata que é da sua linhagem que tudo faz para facilitar os lobbis e para o povo miséria. Continue a dar festinhas na Quinta Vigia, a oferecer cheques, esqueça se da Saúde da Mobilidade e do que prometeu, que da minha parte e da minha família e da família dos vinte mil trabalhadores, sua Excelência “passou a ser uma letra vencida”. Vocês são uns malfeitores dignos governantes de uma república das bananas.