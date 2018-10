Obrigada, Maestro!

Quando as palavras para expressarmos o que nos vai na alma ficam no silêncio de uma espera, a brevidade da vida, tanta e tanta vez prega-nos surpresas inesperadas. E, comigo, aconteceu isto, meu bom amigo!

No silêncio da noite que cai e na sinfonia da chuva que bate na janela da minha biblioteca, quero agradecer-lhe de todo o meu coração, os sentimentos que me ajudou a valorizar tais como: a disponibilidade para ouvir, o carinho para entender um desabafo, a sabedoria ensinada na maior das humildades, as conversas embora breves mas ricas em humanidade no café - «A Hávaneza», o incentivo a nunca desistir dos nossos sonhos, entre outros... Obrigada, pela musicalidade dada às palavras escritas, musicalidade que vai além-mundo, como aconteceu com o Hino da nossa Universidade Sénior do Funchal e com tantas outras!

Pessoalmente e com a maior das gratidões, agradeço tê-lo conhecido e peço ao Senhor o eterno descanso para a sua alma.

Até sempre e descanse em Paz!

Graziela Camacho