Obrigada,amigos!

Amizade, na verdadeira acepção da palavra, não cabe no mundo virtual que nos cerca e nos esmaga. Mas a Amizade existe. Nasce e persiste. Atravessa décadas e gerações. Vai até para além da morte. Sou felizarda porque sou e tenho amigos desta natureza. Sei que o que nos aproximou e nos manteve juntos (nem sempre fisicamente) nasceu espontâneamente. Sem cálculos, sem dividendos. Cresceu e estendeu-se às nossas famílias.

Obrigada, amigos(as) de longa data. Devo um agradecimento também àqueles que, ao meu lado, pessoal ou profissionalmente, em nome de” certa amizade”, cometeram alguns atropelos (inclusive à própria lei), beneficiando uns em detrimento de outros. Obrigada por me terem feito ver onde estavam os verdadeiros amigos. Os que até hoje dizem presente e aos quais reservo um cantinho especial no meu coração.

Obrigada aos que, em determinado momento, me “excluiram” do seu círculo de afinidades, porque não comungava das mesmas ideias e reprovava as suas atitudes. Obrigada por me terem feito exercer os meus deveres de cidadania ainda com mais veemência. Denunciei o que achei incorrecto. Orgulho-me disso. Obrigada a outros (as) que, ingénua ou conscientemente, fizeram as suas escolhas, para usufruirem de algumas “benesses” a troco de alguns “amens”. Obrigada a uns e a outros. Aos verdadeiros, porque me ajudaram a ser uma pessoa melhor e a manter a minha saúde emocional. Aos outros, porque não me tornei como eles...