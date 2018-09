Obras em tempo de escola

Não sendo nem querendo armar-me em Engenheiro não consigo compreender porque razão certas obras lançadas na cidade do Funchal (umas da responsabilidade da CMF outras do GR) não foram iniciadas logo após o inicio das férias escolares e teriam tido quase 3 meses para as concluírem em vez de se assistir a este frenesim para conclui-las, fora as que ainda atrapalham a vida dos cidadãos. Será que alguém pode dignar-se esclarecer um simples cidadão desta cidade que como a maioria tem direito a ser esclarecido ? Agradecido.