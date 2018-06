Com a atribuição da Medalha de Mérito da Região ao anterior chefe do executivo regional, tem-se verificado vozes concordantes ou não sobre a justeza de tal distinção. A meu ver o que se pretendeu foi claramente branquear o comportamento, a irresponsabilidade e incompetência daquele senhor nas funções que desempenhou durante largos anos e dizer claramente que como político não passou de medíocre.

Mas então não foi este governante que pela sua desvairada atuação levou esta ilha à bancarrota com uma divida astronómica de 6000 milhões de euros e que muito desse dinheiro foi parar indevidamente aos bolsos de alguns. Acresce dizer que pagamos e vamos continuar a pagar a citada divida.

A maioria dos madeirenses estava convencida de que os milhares de milhões de euros que a CEE nos mandou para cá era para espetadas, vinho e jogar à milhada mas ele como grande visionário resolveu gastar uma boa parte em obras, daí ser considerado um herói.

Este cavalheiro não fez favor nenhum em fazer obras, de resto estava agarrado ao cargo como uma lapa. O dinheiro que para cá veio em abundância era para isso mesmo. Para obras. Outros acaso fossem competentes teriam feito bem melhor.

Sobre a propaganda da obra feita toda a gente sabe que obras são feitas todos os dias em toda a parte do mundo.

Fosse este País um Estado de Direito e a criatura estaria a contas com a Justiça, mas como não passa de uma reles república das bananas está a ser condecorado. O facto da atual PGR estar um dia inteiro na Quinta Vigia é sintomático.

Heróis são aqueles que vivendo numa ilha e tendo-se dado uma revolução no País tiveram a muito pouca sorte de por cá serem governados por um partido que tudo controlava, perseguia quem não era por eles e tinham práticas pidescas. Tudo isto sob o controlo absoluto do carismático líder regional laranja que era um confesso admirador do Estado Novo e que foi bastante critico para o grupo de deputados da União Nacional, que ficou conhecido por Ala Liberal e que pretendia a democratização do regime então vigente.