O trânsito junto às escolas

Muito se tem falado sobre o trânsito caótico no Funchal. As obras não ajudam, os desajustes permanentes nos semáforos também não, mas na minha simples opinião o mais complicado são os pais insistirem em deixar as suas crianças à porta da escola. Formam-se congestionamentos assinaláveis, perturbadores da circulação. Já é tempo das autoridades, autárquicas e policiais, disciplinarem os abusos monumentais, com a prática de infrações medonhas, que acontecem nos dias úteis nas imediações das nossas escolas.