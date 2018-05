O sempre ambicionado título de Campeão Nacional da II Liga

Quando vim a este espaço, no longínquo dia 08 de Maio de 2017, a esta “Secção de Cartas do Leitor”, e com o título que desejava o regresso do Clube Desportivo Nacional da Madeira, à I LIGA, na próxima época, eis que o meu desejo se concretizou hoje, na jornada 37, e a uma jornada do final da II Liga. ao ter defrontado hoje dia 6 de Maio de 2018, no Estádio Municipal de Arouca, o Futebol Clube de Arouca, (outro clube que na época passada tinha feito companhia ao CD Nacional, na descida à II Liga), que ao ter vencido por 1-0, o clube de Arouca, lhe proporcionou, para além da desejada subida de escalão, e o tão ambicionada título de campeão nacional da Segunda Liga Ledman Liga Pro, por razões de patrocínio), é o segundo escalão do sistema de ligas de futebol de Portugal, tendo sucedido à denominada II Divisão, a partir da época de 1990/91, designando-se na altura por Segunda Divisão de Honra.

Nestas 28 edições da II Liga, temos que juntar a campeão, o 21.º campeão nacional da II Liga, e o nome do Clube Desportivo Nacional, que irá assim disputar pela 16.ª.vez a I Liga NOS, na próxima época de 2018/19, tendo obtido a sua melhor classificação de sempre, um honroso, 4.º lugar, na época de 2008/09.

Na época de 1990/00,sagrou-se campeão nacional da II Divisão. Esteve presente na II Liga/Divisão de Honra por 8 vezes, tendo obtido a melhor classificação, um 3.º lugar na época de 2001/02. Participou na Taça UEFA/Liga Europa, com t presenças, tendo sido a sal melhor prestação, conseguida na época de 2009/10, onde alcançou a Fase de Grupos.

A todo o plantel e o seu “satff”, e em especial, ao técnico Francisco Costa, mais conhecido no mundo “futeboleiro” por “Costinha”, antiga estrela internacional por Portugal, e ao principal mentor deste simpático clube da chamada pérola do Atlântico a Ilha da Madeira, ao Engº. Rui Alves, que tem assumido com muito trabalho, muita dedicação e uma entrega total, ao seu clube de devoção e de coração, a total recompensa não somente pela subida com o prémio do título de campeão nacional da II Liga.

O futebol e o desporto da Ilha da Madeira, está de parabéns por este feito, deste seu representante o Clube Desportivo Nacional.