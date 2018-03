O que dizer mais sobre Cristiano Ronaldo

Desde da sua estreia a 20 de Agosto de 2003, no Estádio Municipal Eng.º Manuel Branco Teixeira, na cidade de Chaves, em jogo de carácter particular, num I Portugal 1 Cazaquistão 0, em que Cristiano Ronaldo, substituiu na 2.ª parte Rui Costa, que o madeirense nascido no Funchal a 5 de Fevereiro de 1985, tendo iniciado a sua actividade de futebolista na formação, nas épocas de 1993/94 a 1994/95, no Clube de Futebol Andorinha de Santo António; seguiu-se nas épocas de 1995/96 a 1996/97, no Nacional da Madeira, viajando onde deu o seu grande salto, no ano de 1997 a 2001, onde representou ainda nas camadas de formação o Sporting CP. Devido ao seu talento já devidamente demonstrado e pela mão do Mestre Aurélio Pereira, subiu à primeira categoria do clube de Alvalade em 2001, onde esteve até 2003, Seguindo-se o sonho de representar um outro grande do futebol mundial o Manchester United, onde esteve de

2003 a 2009. Para a seguir de 2009 até ao momento representar outro grande colosso do futebol mundial o Real Madrid.

Como futebolista, já ganhou todos os títulos possíveis a nível de clubes tendo ao serviço da selecção nacional Portuguesa, nas fases finais dc 11.º Campeonato da Europa, realizado nos países organizadores da Bélgica e Países Baixos, um 4º.lugar. No 12.º Campeonato da Europa realizado em Portugal, foi finalista vencido tendo sido derrotado pela Grécia por 0-1, No 14.º Campeonato da Europa, tendo como países organizadores, a Polónia e a Ucrânia, tendo alcançado um novo 4º.lugar. Finalmente o sonho tornou-se realidade, ao se sagrar Campeão da Europa no 15.º Campeonato em França em 2016, ao bater o País anfitrião em plena cidade Luz Paris, por 1-0. Contando ainda com um 4º. Lugar na fase final do 18.º Campeonato do Mundo, realizado na Alemanha. E, ainda tendo alcançado o 3.º lugar, na participação de Portugal, como campeão da Europa, na Taça das Confederações, realizado no ano de 2017 na Rússia.

Foi internacional em todas as categorias; Sub-17; Sub-20; Sub-21; Sub-23, Selecção Olímpica, sendo neste momento com o jogo efectuado, no dia 23 de Março de 2018 no IV Portugal 2 Egipto 1, tednos dio o autor dos dois golos da selecção, jogo realizado em Zurique, no Estádio Letzigrund. É, o jogador português com mais internalizações, 148 e igualmente o melhor marcador com 81 golos obtidos.

Decerto, que faltam mencionar outros títulos a nível individual, mas devido ao espaço ser curto, fico-me por aqui a acerca do capitão da selecção Nacional de Portugal, de seu nome Cristiano Ronaldo.