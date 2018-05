O problema do aeroporto

Tenho acompanhado, desde há muito tempo, a problemática dos limites de vento na operacionalidade do aeroporto da Madeira. Já ouvi muitas opiniões de leigos e de especialistas sobre isso.

Neste sentido acho o seguinte: o aeroporto onde está construído não permitirá nunca uma solução; é um problema em si mesmo porque foi edificado num local altamente problemático em termos de ventos! (ponto); o descolar e o aterrar irá depender sempre das chamadas abertas, com limite de vento de x... (ponto).

Pensar que as aeronaves, por serem mais evoluídas tecnologicamente podem permitir a solução do problema, é um mito!.

Deixar ao critério do comandante das aeronaves a decisão de, por exemplo, aterrar, é insensato!

Se houver alterações no sentido de deixar o critério de aterrar/ descolar ao comandante da aeronave/ companhia de aviação, penso que vamos no sentido de passarmos a ver alguma desgraça a acontecer no aeroporto da Madeira como aconteceu em 1977!.

O aeroporto do Porto Santo tem de ser a alternativa à inoperacionalidade do aeroporto da Madeira! ORGANIZE-SE o aeroporto do Porto Santo para poder receber em caso de inoperacionalidade da Madeira (ponto).